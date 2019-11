Zielig: honderden koala’s in gevaar door hevige bosbranden Australië

In Australië woeden nog steeds hevige bosbranden. Nu het is gaan waaien zijn de branden zelfs weer aangewakkerd, wat verschrikkelijke gevolgen met zich meebrengt. Niet alleen voor de mensen van het eiland, maar ook voor de dieren. Honderden koala’s zijn in levensgevaar, meldt het AD.

De gevolgen van de natuurramp zijn groot. In de afgelopen week is ruim 1 miljoen hectare aan gras- en akkerland verwoest, en in New South Wales zijn ongeveer driehonderd woningen verwoest door de branden.

Advertentie

Levensgevaar

Nu blijkt dat niet alleen mensen vrezen voor hun leven. Want ook de koala’s die woonachtig zijn in de Australische bossen zijn in levensgevaar. De diertjes zijn namelijk niet snel genoeg om het vuur voor te blijven. Dit komt mede doordat de Australische dieren als instinct hebben om hoog de boom in te kruipen wanneer er gevaar is, in plaats van te vluchten voor het onraad.

Koalaziekenhuis

Maar met een brand zijn de diertjes hoog in de boom natuurlijk niet veilig. Integendeel. Volgens een schatting zouden er dan ook al heel veel koalabeertjes verbrand zijn door de hevige bosbranden. In het Australische koalaziekenhuis in Port Macquarie worden elke dag weer nieuwe dieren met verwondingen en brandwonden binnengebracht

Donaties

Mensen van over de hele wereld doneren nu geld, geld nadat het ziekenhuis een oproep had gedaan. De opbrengst zou inmiddels al meer dan een miljoen zijn. Waar de dieren heen gaan nadat ze genezen zijn, is echter nog niet duidelijk. “We kunnen ze na behandeling moeilijk vrijlaten, want een groot deel van hun leefgebied is verbrand”, verklaart vrijwilligster Lynn Booth.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: AD. Beeld: iStock