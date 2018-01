Koe Hermien is dankzij geldinzameling gered van de slacht

Menig persoon heeft zich er druk om gemaakt de afgelopen tijd: de ontsnapte koe Hermien die vreesde weer naar het slachthuis gebracht te worden. Maar middels een crowdfundingsactie, opgericht door de Parij voor de Dieren, is er genoeg geld opgehaald om de koe vrij te kopen.

En dat is in rap tempo gebeurd: al binnen één dag is er al genoeg geld opgehaald om het dier te redden.

Te slim af

Hermien, vernoemd naar de eigenaar, dwaalde ondertussen al zes weken rond in het bos van Lettele (Overijssel). Al die tijd lukte het de eigenaar, politie en jager niet om de aan het slachthuis ontsnapte koe te vangen.

Crowdfunding

Via de hashtags op sociale media als #HelpHermien, #FreeHermien en #MeKoe, werden verscheidene reddingsacties geopperd. Uiteindelijk richtte De Partij voor de Dieren (PvdD) donderdag een crowdfundingactie op om de koe van de boer vrij te kopen en hem een plekje te geven in het koeienrusthuis. En dat lukte: de koe kan terecht bij het koeienrusthuis De Leemweg.

Opvang

De opvang kost wel rond de 160 euro per maand, en omdat Hermien nog wel vijftien jaar zal leven, moest er een hoog bedrag worden opgehaald. Gelukkig is het geld intussen binnen.

Er moet nu nog wel één ding gebeuren: Hermien vangen. Ze wandelt nog steeds rond de bossen van Lettele. De komende dagen probeert de eigenaar haar te lokken, maar als dat niet lukt, wordt ze gevangen met een verdoving. Daarna gaat Hermien fijn genieten van haar oude dag in plaats van teruggestuurd worden naar de slacht.

.@PartijvdDieren start reddingsactie voor koe Hermien die aan slager, jager en boer wist te ontsnappen! Met crowdfunding willen we haar vrijkopen en onderbrengen bij koeienrusthuis De Leemweg. Help mee! Steun via donatie op NL33TRIO0212176080 #HelpHermien https://t.co/a0y3Hon12J — Marianne Thieme (@mariannethieme) 25 januari 2018

Bron: metronieuws.nl. Beeld: iStock