Koens jongste zoon (8) overleed plotseling op vakantie: "In 2 minuten van geluk naar wanhoop"

“Er zijn geen positieve zaken aan een kind van 8 jaar verliezen. Het is wel een les in nederigheid, in bescheidenheid, in sterfelijkheid”.

Koens zoon, Victor, was pas 8 jaar oud toen het noodlot toesloeg. Het jongetje overleed doordat hij in een slecht onderhouden jacuzzi is gaan zitten. Wat er precies is gebeurd, laat de vader niet weten.

Ontroerend

Op de site van Radio 1, in het programma Touché: De Grote Levensvragen, schrijft Koen een brief over hoe je een rouwende familie kan steunen. Hij laat weten wat je beter wel en niet kunt doen. En hij is open over zijn intense verdriet.

Zo schrijft hij:

‘Wij hebben deze zomer op een brutale manier ons jongste zoontje van acht jaar verloren. Zomaar op reis door een slecht onderhouden jacuzzi. Van de hoogste graad van geluk naar de totale wanhoop op twee minuten tijd. De rit terug is langer. Veel langer. Over deze rit wil ik het vandaag hebben.

Dit is geen aanklacht tegen slecht onderhouden jacuzzi’s, geen sneer naar welke overheid dan ook, geen oproep om nog wat meer wetten te schrijven….. Het is een ode aan het leven en geschreven voor de grote groep van mensen die gelukkig wel gespaard blijft van dit soort drama’s.’

En hij gaat verder met een advies: ‘Het klinkt haast als een gebruik van één of andere primitieve stam maar ga alstublieft gewoon eten brengen. Vraag ook niet van “moet ik iets maken?” Neen! Ga gewoon aan de deur staan met die pot soep in je handen…De dood is ruw, primitief en oeroud. Eten en drinken ook…’

Vervolgens laat hij weten dat je niet te snel moet opgeven met er naar blijven vragen. ‘Ga er even niet vrolijk van uit dat het na een maand voorbij is. Ik denk nog aan die arme buurman die na twee weken naar mijn vrouw stapte en vroeg of het al beter ging. “Neen, hij is nog altijd dood”. Een brutaal en intriest antwoord. Vroeger was ze geen van beiden.’

Het is onmogelijk om het leven weer op te pakken. ‘Zelfs al weet je dat het niet zo is, dan nog kun je niet ongehinderd naar een muurtje kijken zonder te hopen dat hij plotseling daarachter vandaan springt. “Dag papa!” Ondertussen zit onze kat, die zo vaak met ons zoontje heeft gespeeld, gewoon op de bank. Ze kijkt mij uitdagend en nonchalant aan en vraagt zich waarschijnlijk af wat ze straks zal eten. Net zoals de schoonheid van Mozart haar koude vacht niet kan raken, zo ook blijft ze onbewogen bij het plotse overlijden van haar speelkameraadje.’

Hij sluit zijn brief af met de volgende woorden: ‘Het leven is kort en fragiel. Tachtig jaar of acht jaar, wij zijn oneindig langer dood dan levend.’

‘En oh ja.. voor ik het vergeet, zijn naam was Victor. Hij was ontzettend gek op dieren.’

Van zo’n brief worden we stil.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN. Beeld: iStock