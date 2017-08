Koffer van 12-jarig meisje mag niet mee het vliegtuig in om déze reden

De bagage van een 12 jarig meisje werd door vliegtuigmaatschappij Ryanair geweigerd.

Malaika wilde samen met haar moeder van Engeland naar Spanje vliegen, maar dat ging niet veel moeilijker dan verwacht.

2 centimeter

De koffer van het meisje werd niet goedgekeurd. De reden? De medewerkers van de vliegtuigmaatschappij vonden haar koffer ‘te diep’ en plukten haar zó uit de rij. De lengte en breedte van het koffertje waren wel in orde, maar de stewardessen vinden dat het bagagestuk dieper is dan dat toegestaan is. Na een meting ontdekten de stewardessen dat het gaat om 2 centimeter diepte teveel. Ze mocht niet meer mee met de vlucht, behalve als haar moeder 55 euro zou bijbetalen.

Nacht slapen

Toen haar moeder erbij kwam staan werd ook haar koffer vanwege ‘teveel diepte’ afgekeurd. Dat vond ze gek, want eerder was ze al wel de balie gepasseerd. Ze zou dan 110 euro bij moeten betalen als ze mee zouden willen vliegen. Maar dat had ze niet op haar rekening staan en dus zat er niets anders op. Ze brachten de nacht door op de luchthaven, op de koude vloer en slapend onder hun kleren. Moeder Tania: “Het lijkt alsof ze haar er gewoon lukraak uitpikte. Het leek allemaal heel arbitrair en het was heel traumatisch voor mijn dochter”. Of de 2 uiteindelijk nog naar Spanje zijn gegaan, is niet bekend.

Schoolgirl, 12, forced to sleep on Alicante airport floor after ‘Ryanair refuse to let her board a flight because … https://t.co/DwH1ofwlGC — Costa Blanca Info (@CostaBlancaInfo) 30 augustus 2017

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock