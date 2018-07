Konijnen overleden bij 'mislukte aanslag' op trimsalon: "We zijn er kapot van"

Bij een pand van een dierenambulance en trimsalon in Dordrecht, werd vrijdagavond een aan het raam bevestigde vuurwerkbom tot ontploffing gebracht. Daarbij overleden twee konijnen.

De beestjes zijn waarschijnlijk overleden door de schrik, zo schrijft de betreffende dierenambulance op Facebook. Ook laat die weten het incident als een ‘mislukte aanslag’ te zien, omdat ze al langere tijd te maken hebben met pesterijen en beschuldigingen.

Laffe daad

De dierenambulance en trimsalon hebben aangifte gedaan bij de politie. “Dit brengt voor ons sowieso onnodige kosten met zich mee en dan hebben we nog niet gesproken over de dieren, want daar zijn we kapot van. Wij spreken dan ook over een laffe daad waar de onschuldige dieren de dupe van zijn”, aldus de medewerkers op Facebook. De politie doet onderzoek naar de zaak – hopelijk kunnen ze de daders snel in de kraag vatten.

Bron: Facebook, Hart van Nederland. Beeld: iStock