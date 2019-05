Koning Albert neemt belangrijk besluit in zaak buitenechtelijke dochter

Een grote doorbraak in de zaak van koning Albert en zijn buitenechtelijke dochter Delphine Boël.

De Belgische koning gaat tóch DNA afstaan.

Dwangsom

Koning Albert heeft vanaf het begin van deze zaak vol kunnen houden niet mee te willen werken aan een DNA-test, maar het hof droeg koning Albert uiteindelijk toch op om DNA af te staan. Als hij niet mee zou werken, zou hij een dwangsom van €5.000 per dag moeten betalen. Dat heeft hem doen besluiten om toch DNA af te staan. Het resultaat van de test blijft geheim tot er een nieuwe uitspraak in deze zaak komt. Koning Albert is namelijk in beroep gegaan en daar moet eerst een uitspraak over komen voor het resultaat van de DNA-test bekend wordt gemaakt.

Biologische vader

Delphine Boël (50) beweert al jaren dat zij een dochter van Albert II is. Ze probeert al sinds 2013 via de rechter erkend te krijgen dat ze zijn dochter is, waarbij ze eist dat hij een DNA-test ondergaat. Albert ontkent dit al die jaren al, maar daar lijkt met deze test nu verandering in te komen. In oktober bepaalde het hof dat Albert binnen drie maanden een DNA-staal moest inleveren. Dat gebeurde nadat de juridische vader van de vrouw, de zakenman Jacques Boël, eerder DNA-materiaal afstond. Daaruit bleek dat hij niet de biologische vader is. Boël wil dat haar identiteit, en die van haar kinderen, wettelijk wordt erkend.

