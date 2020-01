Na jaren strijden is er dan eindelijk duidelijkheid voor Delphine Boël. De 51-jarige vrouw vecht al jaren om erkend te worden als biologische dochter van Koning Albert II van België. Maandag is er schot in de zaak en geeft de uitslag van de DNA-test de blondine gelijk.

Dat meldt de advocaat van de Belgische koning.

Affaire

Delphine Boël meldde in 2013 al dat zij de dochter zou zijn van de inmiddels 85-jarige koning Albert II van België. Volgens haar zou zij verwekt zijn door de vorst, toen hij in de jaren zestig een affaire had met haar moeder, Sybille de Sélys Longchamps. Haar juridische vader, de zakenman Jacques Boël, stond eerder DNA-materiaal af. Daaruit bleek al dat hij niet de biologische vader is.

Biologische vader

Koning Albert ontkende tot noch toe dat hij de biologische vader van Delphine zou zijn, maar maandag is het tegendeel bewezen. De advocaat van de Vlaamse koning laat weten dat de betreffende DNA-test heeft uitgewezen dat Albert II inderdaad de biologische vader van Delphine is.

Koning

Albert II was bijna twintig jaar koning van België. Zijn zoon Filip nam de troon ruim vijf jaar geleden van hem over.

Bron: AD. Beeld: Brunopress