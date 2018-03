Dit is waarom koning Willem-Alexander straks alles weet van babyvoeding

Onze koning zit allesbehalve stil. Zo houdt hij zich nu opeens weer bezig met babyvoeding.

En dat terwijl zijn dochters allang uit de luiers zijn en beslist geen baby’s meer zijn…

Geen luiers meer

Geen zorgen, er is geen nieuw prinsesje of prinsje op komt. Woensdag 28 maart opent koning Willem-Alexander in Nunspeet de uitbreiding van babyvoedingsfabriek Nestlé. Dat is nogal een belangrijk evenement. Er is namelijk wereldwijd steeds meer vraag naar gespecialiseerde babyvoeding. Zo wordt er komend jaar 4000 ton extra geproduceerd door de Nederlandse fabriek. Belangrijk voor onze economie dus, vandaar dat de koning zich er eventjes mee bemoeit.

De koning geeft het startschot voor de uitbreiding en krijgt een rondleiding door de fabriek. Ook wordt hem alles verteld over baby’s en eten. Zo komt er ook een speciale babyvoeding op de markt die geschikt is voor kindjes met een levensbedreigende eiwitallergie.

Bron: AD. Beeld: ANP