Koning wenst Brabant succes in ‘zware weken die gaan komen’

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag zijn medeleven en steun geuit aan zorgverleners en andere medewerkers in de zorg te Brabant. Wegens het coronavirus draait het personeel overuren, aangezien er in die provincie tot nu toe de meeste besmettingen gemeld zijn.

We leven in een “verschrikkelijke en moeilijke tijd”, aldus Willem-Alexander.

Onze koning bracht dinsdag een werkbezoek aan de de GGD in Tilburg, Brabant. Hier sprak hij het personeel toe, met een indrukwekkende toespraak waarin hij de Brabantse zorgverleners een hart onder de riem stak. “Het worden zware weken”, zei de koning in zijn toespraak. In zijn speech liet de koning wel weten onder de indruk te zijn van de bijzonder initiatieven die er opgezet worden en de manier waarop Nederlanders voor elkaar in de bres springen in deze tijd van crisis. Ook stelde hij vast dat “de rust in ieder geval wordt bewaard”.

Eigen situatie

Willem-Alexander ging ook nog even in op zijn eigen situatie in het koningshuis. Hij zat met koningin Máxima en zijn 3 dochters thuis een week lang in quarantaine, wegens mogelijk besmettingsgevaar na hun wintersportvakantie in Lech. “Heel bizar. Ik woon in een fantastisch mooi huis, maar het blijft een rare situatie”, aldus de koning.

Regels volgen

Of dergelijke maatregelen overtrokken zijn of niet, kon de koning niet zeggen. “Discussies over dit soort maatregelen kunnen we later voeren”, zei onze koning. “Die moeten we ook voeren, maar laten we nu alle regels volgen”, drukte hij de luisteraars op het hart. Hij liet weten ook een positieve bijkomstigheid te zien aan het sluiten van scholen en de meeste werkgelegenheden. “Scholen leren nu echt hoe je op afstand moet lesgeven”, aldus Willem-Alexander te Brabant.

Meer lezen over de royals? Bestel Libelle Royal hier:

Libelle Royal 9.95 7,95 Bestellen

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Vorsten. Beeld: iStock