Zó zagen koning Filip en koningin Mathilde van België er vroeger uit

Woensdag is het een bijzondere dag, want het is precies 20 jaar geleden dat koning Filip en koningin Mathilde van België elkaar het jawoord gaven. Het koningspaar is nog altijd beeldschoon, maar hoe zagen ze er als pasgetrouwd stel eigenlijk uit?

Libelle dook in de koninklijke fotoarchieven en trof een prachtig kiekje van ze aan.

Advertentie

Trouwdag

Op 4 december 1999 stapten Filip en Mathilde in het huwelijksbootje. De plechtigheid vond plaats in de St-Michiels en St-Goedelekathedraal te Brussel. Het koningspaar zag er schitterend uit, en vooral de glinsterende tiara van Mathilde ontging niemand.

Kinderen

Na een kleine 2 jaar werd hun eerste dochter geboren, de inmiddels alweer 18-jarige Elizabeth. Koning Filip en koningin Mathilde van België kregen daarna nog 3 kinderen: Gabriël (16), Emmanuel (14) en Eléonore (11). Hieronder kun je bekijken hoe ze er op hun trouwdag uitzagen. Prachtig, toch?

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Blauw Bloed. Beeld: ANP