Koning Filip openhartig over vroeger: “Ik heb een moeilijke jeugd gehad”

Ter ere van Rode Neuzen Dag in België sprak koning Filip (60) met een aantal jongeren over mentale gezondheid. “Heeft u het soms ook moeilijk?”, vroeg één van de jongeren aan de koning zelf. Zijn antwoord was verrassend openhartig.

Op Rode Neuzen Dag staat in België de mentale gezondheid van jongeren centraal. Er wordt op deze dag dan ook geld opgehaald voor schoolprojecten die jongeren mentaal en fysiek sterker moeten maken. Ter ere van deze dag sprak koning Filip met een aantal jongeren uit België om te horen hoe het met ze gaat en om ze een hart onder de riem te steken.

Moeilijke jeugd

De 20-jarige Jara, die zelf kampt met depressieve gedachtes en paniekaanvallen, was ook benieuwd hoe het eigenlijk met de koning ging. Ze vroeg hem of híj het wel eens moeilijk heeft. Op die vraag antwoordde koning Filip bijzonder openhartig.

“Ik heb een moeilijke jeugd gehad. Een zéér moeilijke jeugd”, liet de koning weten. Vroeger had Filip het moeilijk omdat zijn ouders geen makkelijk huwelijk hadden waar verschillende affaires in voorkwamen. De kinderen, waaronder Filip, kregen daardoor minder aandacht en spendeerden veel tijd bij gouvernantes of gastgezinnen.