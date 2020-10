Koning en gezin terug in Nederland na omstreden vakantie in Griekenland

Het was een hele korte vakantie voor de koninklijke familie. Na een grote storm van kritiek zijn Willem-Alexander, Máxima en de prinsesjes na één dag al vanuit Griekenland teruggevlogen naar Nederland.

Vrijdag vertrok het gezin met het regeringsvliegtuig naar hun vakantievilla op het Griekse schiereiland Peloponnesos, maar hier ontstond vanwege corona veel ophef over. Ook regerings- en oppositiefracties reageerden verbaasd en eisten uitleg van de premier.

Verklaring

Al snel liet de koning met een bericht op de website van de Rijksoverheid dat ze hadden besloten hun vakantie in Griekenland af te breken. “We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons”, schreven ze in een verklaring. “We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het COVID19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij.”

Terug naar Nederland

Het regeringsvliegtuig was inmiddels al teruggekeerd naar Nederland, daarom vloog de koning met zijn gezin een dag na hun aankomst in Griekenland alweer terug naar Nederland in een Boeing 737 van de KLM. Zaterdagavond landde de koninklijke familie op Schiphol. Niet veel later werd op paleis Huis ten Bosch de koninklijke standaard gehesen, wat betekent dat de koning weer in het land is.

Zo ziet het ‘vliegende paleis’ van koning Willem-Alexander er van binnen uit:

Bron: NOS, AD. Beeld: Brunopress