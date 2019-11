Koning Willem-Alexander gaat Max Verstappen persoonlijk aanmoedigen

Koning Willem-Alexander is een groot sportliefhebber. Voetbal, hockey, de Olympische Spelen… Hij is er graag bij.

Maar onze Willem blijkt ook fan te zijn van Max Verstappen.

Want, zo is vandaag bekendgemaakt: koning Willem-Alexander zal de eerste toeschouwer zijn bij de Formule 1 in Zandvoort. De koning zal Max Verstappen en zijn raceauto op 3 mei persoonlijk aanmoedigen vanaf de tribune. Waarschijnlijk zit hij niet alleen, zelfs als Máxima niet meegaat. Zijn neef prins Bernhard is namelijk mede-eigenaar van het circuit. Grote kans dat hij zijn bekende oom bij hem in de buurt laat zitten.

Er zijn in totaal 105.000 toeschouwers welkom. Dat gaat nog krap worden, want er zijn meer dan 1 miljoen kaarten aangevraagd door fans.

Autocoureur Max Verstappen:

