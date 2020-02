Waarom koning Willem-Alexander niet aanwezig is bij de Koningsspelen

Op vrijdag 17 april zullen de Koningsspelen voor de 8ste keer gehouden worden, maar koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen dit jaar voor het eerst niet aanwezig zijn. Het koninklijke echtpaar is op dat moment in Denemarken om de 80ste verjaardag van Willem-Alexanders peettante Margrethe te vieren.

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) zullen koning Willem-Alexander en koningin Maxima op het galadiner op paleis Christiansborg aanwezig zijn, dat op 15 april is. De dag erna staat er een diner gepland op paleis Fredensborg, en daar zal prinses Beatrix ook zijn. Omdat de verplichtingen in Denemarken tot laat in de avond zijn, is dit niet te combineren met de Koningsspelen de volgende ochtend. Zo legt een woordvoerder van de RVD uit.

Wat zijn de Koningsspelen?

De Koningsspelen bestaan sinds 2013. Ze zijn destijds opgericht door Krajicek Foundation en de Johan Cruyff Foundation georganiseerd in het kader van de inhuldiging van onze Koning. Het is een feest waarbij 6.000 scholen mee doen met als doel kinderen in het primaire onderwijs, samen met hun ouders, te laten zien dat actief bewegen en goed ontbijten niet alleen belangrijk is, maar ook erg leuk. De Koningsspelen zijn sindsdien een jaarlijks terugkerend evenement.

Dit jaar zal het op vrijdag 17 april plaatsvinden en het thema van dit jaar is hand in hand. Want door samen te bewegen en gezond te eten, leer je jouw eigen talenten kennen, maar leer je ook van elkaar en maak je vriendjes. In de ochtend wordt er gezamenlijk met een ontbijt gestart. Een gevarieerd ontbijt met gezonde producten, samen met producten die passen bij een feestelijk ontbijt. Om zo genoeg energie te krijgen voor de Koningsspelen zelf. De scholen mogen verder zelf de invulling van de Koningsspelen bepalen.

Bron: Nu.nl, Beeld: Brunopress