Koning Willem-Alexander is op gehavend Sint-Maarten: "Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt"

“Overal waar je kijkt zie je vernieling, zie je ontreddering”.

Koning Willem-Alexander bezoekt Sint-Maarten nadat orkaan Irma daar enorme schade aanrichtte.

Ongeloof

En de schade is enorm. Zeker 70 procent van de huizen die er staan, zijn beschadigd. Er zijn veel mensen die alles zijn verloren. “Het gaat alle verbeelding te boven”, aldus de koning. Hij kan amper geloven wat er is gebeurd. “Vanuit het vliegtuig zag ik al: ik heb dit nog niet eerder meegemaakt. Ik heb behoorlijk wat natuurgeweld en oorlogsgeweld gezien in mijn leven, maar dit heb ik nog nooit gezien.”

“Tegelijkertijd zie je ook mensen die schouder aan schouder het eiland weer opbouwen. Maar ja, waar begin je op zo’n moment?”Hij sprak zelf met de bewoners van het eiland en werd rondgeleid door hulpverleners.

Steun

Hij laat weten dat hij alles wil doen om het eiland te helpen. ”Toen ik de eerste beelden van Irma zag waren die beelden te veel om te beseffen. Sint-Maarten zit altijd in mijn hart. We staan in goede en slechte tijden als Nederland klaar voor Sint-Maarten.” De wederopbouw gaat hoe dan ook veel geld en tijd kosten.

Andere eilanden

Samen met minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk, bekijkt de koning het getroffen gebied. Zij bezoeken ook nog de andere Bovenwindse eilanden, Saba en Sint-Eustatius, die minder hard zijn geraakt door de orkaan dan Sint-Maarten. Vanavond vliegen ze teug naar Nederland.

Dit zijn de foto’s van het bezoek van de koning:

Bron: NOS. Beeld: ANP