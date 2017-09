Koning Willem-Alexander gaat vandaag naar Sint-Maarten: 'Vertrouw op hulp'

Koning Willem-Alexander gaat vandaag naar Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba om de ravage te zien die orkaan Irma heeft aangericht.

Dat heeft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekendgemaakt vanuit Curaçao. Eerder bezochten de koning en Plasterk de meteorologische dienst in Curaçao en het marinecentrum Parera.

Vertrouw op hulp

“Ik ben hier eerst om uit te zoeken wat er is gebeurd tot nu toe, wat de coördinatie vanuit Curaçao heeft betekend”, zei de koning tegen de NOS. “De enige boodschap die ik op dit moment heb is: we beseffen wat u is overkomen en doen zo goed mogelijk onze best om iedereen te helpen die hulp nodig heeft. Vertrouw op de hulp.”

Gebrekkige communicatie

In het marinecentrum spraken de koning en minister Plasterk met brigade-generaal Peter-Jan de Vin over de inzet van troepen op Sint-Maarten. Plasterk: “Ik heb het gevoel dat dat allemaal goed gaat. Maar wat er dan allemaal mogelijk is in de uitvoering ter plekke, dat is vers twee. Er is nog steeds gebrekkige communicatie. Er is feitelijk geen functionerend openbaar bestuur.”

Opvang

Op Sint-Maarten zal de koning een oude school bezoeken waar mensen zijn opgevangen. Ook zal hij zich er bezighouden met de drinkwatervoorziening op het eiland.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP