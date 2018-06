Koning of niet: er hangt Willem-Alexander wellicht een boete boven het hoofd

Ook de koning moet zich aan de regels houden. En daarom hangt Willem-Alexander mogelijk een boete boven het hoofd, nadat hij toegaf thuis een drone te hebben.

Dat ving de Telegraaf op, tijdens een gesprekje dat de koning voerde in Letland bij de onthulling van een nieuwe drone. Nou geldt er in Nederland geen verbod op het houden van zo’n bestuurbare, vliegende gadget. Maar wél als je er in verkeerde gebieden mee vliegt.

Rijksmonument

In Nederland mag je namelijk niet met drones vliegen in de buurt van rijksmonumenten. En laat Villa Eikenhorst, nota bene het huis van Willem-Alexander en Máxima, nou net een rijksmonument zijn.

Reactie RVD

Of de koning de drone thuis werkelijk de lucht in heeft gestuurd, is niet bekend. RTL Z vroeg de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) op de man af of de koning nu wellicht beboet wordt – net zoals iedere burger die de regels omtrent het gebruik van drones overtreedt. Hier wilde de RVD niet op reageren. Maar uit een juristenbureau gespecialiseerd in boetes, wist RTL Z los te peuteren dat de koning volgens de wet ook gewoon beboet kan worden.

