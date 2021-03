Ben jij al bekend met de leave-in conditioner? Je lokken kunnen veel baat hebben bij dit verzorgingsproduct. Wij vertellen je er alles over: wat is het, hoe gebruik je het en welke variant past het beste bij jouw haartype?

Leave-in conditioner is een verzorgingsproduct voor je haar dat vaak wordt gebruikt om droog haar een extra boost te geven. Het verschil met een ‘gewone’ conditioner is dat je een leave-in conditioner niet hoeft uit te spoelen en je het op zowel nat als droog haar kunt gebruiken.

Leave-in conditioner is een extra stap in de verzorging van je haar. Veel mensen kiezen er dan ook voor om het te gebruiken wanneer hun haar beschadigd is. Dit kan na een verfbeurt zijn, maar bijvoorbeeld ook in de wintermaanden omdat je haar dan droger is door de kou. Leave-in conditioner hydrateert en is daarom ideaal wanneer je kampt met vochtarme lokken.

Je gebruikt leave-in conditioner als laatste stap van je haarroutine. Goed om te weten: je kunt het aanbrengen op droog (geföhnd) haar of op nat haar, waarna je het aan de lucht laat drogen. Doe een klein beetje conditioner op je hand en verdeel dit gelijkmatig door je lokken. Als je vooral last hebt van droge punten, kun je het ook alleen op je punten aanbrengen. Je kunt dit gedurende de hele dag in je haar laten zitten.

Hoe werkt het?

Na het wassen met shampoo staan je haarschubben open, dat maakt je haar kwetsbaar. Door een leave-in conditioner aan te brengen na het wassen, geef je je haar extra voeding waarna de haarschubben sluiten. Het laat een beschermend laagje op je haar achter, waardoor het gladder aanvoelt én beschermd blijft tegen invloeden van buitenaf.

Verschillende haartypes

Er zijn verschillende soorten leave-in conditioners die passen bij verschillende haartypes:

Krullen

Vrouwen met krullen hebben veel baat bij deze conditioner. Krullend haar is namelijk vaak dik en pluizend. De conditioner werkt hydraterend en laat je krullen glanzen. Voor vrouwen met krullend haar is een dikke leave-in cream daarom heel geschikt. Dit verzwaard je haar een beetje, waardoor het steiler valt en minder pluist. Leave-in cream kun je het beste aanbrengen op handdoekdroog haar. Begin bij de punten en werk naar boven toe. Breng niet teveel crème aan op je hoofdhuid, dat kan je haar vettig maken.

Lang haar

Vrouwen met lang haar hebben vaker last van gespleten haarpunten. Hierom is leave-in conditioner ook bij lang haar erg geschikt. Focus je bij het aanbrengen vooral op de punten en de lengte van je haar. Ga niet voor een te dikke crème voor je punten, hierdoor zal je haar zwaar aanvoelen. Een lichtere conditioner of olie is meer geschikt. Er zijn ook producten op de markt die speciaal voor gespleten haarpunten zijn ontwikkeld.

Leave-in conditioner voor droog haar

Droog haar kan een leave-in product heel goed gebruiken. Zo kan het haar de hele dag door gehydrateerd worden. Ga voor een leave-in conditioner die speciaal is ontwikkeld voor droog en dof haar. Een conditioner in olie-vorm is ook erg geschikt, dit is vaak extra verzorgend. Ook olie kun je het beste niet op de aanzet van je haren smeren, omdat het er dan vettig uit gaat zien. Focus je op de punten en de lengtes.

Geverfd haar of beschadigd haar

Haar dat regelmatig geverfd of toegetakeld wordt met een stijl- of krultang, kan wat beschadigd zijn. Voor dit type haar wil je een leave-in conditioner gebruiken dat is gemaakt voor het herstel van je haar. Ook wil je dat het je kleur mooi behoudt. Voor beschadigd en gekleurd haar zijn speciale producten op de markt. Gebruik de leave-in conditioner elke dag voor het beste herstel.

Fijn haar

Fijn haar ziet er sneller vettig uit. Daarom kun je bij fijn haar beter geen olie gebruiken. Ga voor een lichte leave-in conditioner die jouw lokken laat stralen, maar ze niet zwaar maakt. Een dikke crème is hiervoor minder geschikt. Wanneer je haar verzwaard wordt, gaat het meer hangen waardoor het lijkt alsof er nog minder volume in zit.

Maak zelf dit lekkere haarmasker van 100% natuurlijke ingrediënten:

