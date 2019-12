Koning Willem-Alexander gespot met opvallende stopdas in felle kleur

Koning Willem-Alexander moet tijdens werkbezoeken meestal erg net gekleed verschijnen. De man van koningin Máxima draagt dan ook doorgaans een keurig pak. Maar woensdag gaf hij zijn outfit een upgrade, door een opvallende stropdas aan het geheel toe te voegen.

En de kleur is niet wat je zo snel bij onze koning zou verwachten.

Werkbezoek

Koning Willem-Alexander maakte woensdag zijn opwachting voor een werkbezoek. Hij hoefde ditmaal niet de deur uit, want het vond plaats in Paleis Huis ten Bosch. Hij ontving er de fractievoorzitters van de Eerste Kamer. De koning sprak onder andere met medeoprichter van Forum voor democratie Henk Otten, Martin van Rooyen van 50Plus en Niko Koffeman van de Partij voor de dieren.

Opvallende stropdas

Zoals wel vaker het geval is, droeg koning Willem-Alexander een net, donkerblauw pak met een kraakheldere, witte blouse eronder. Maar in plaats van een bijpassende blauwe stropdas, gooide hij het voor deze bespreking over een kleurrijke boeg. Hij droeg namelijk een opvallende stropdas in een felgele kleur. Maar hij kan het goed hebben, toch?

Bron: ANP. Beeld: ANP.