‘Koning Willem-Alexander naar Griekenland vertrokken voor vakantie’

Het regeringsvliegtuig dat vrijdagmiddag vertrok, op het moment dat de Nederlandse prinsessen herfstvakantie hebben, doet sterk vermoeden dat koning Willem-Alexander en zijn gezin naar Griekenland zijn vertrokken.

Ze zouden afgereisd zijn naar hun luxe vakantievilla in het Griekse Athene, waar code geel geldt. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wil de vakantie niet bevestigen omdat het om een privéaangelegenheid gaat. Wel wil een woordvoerder kwijt dat hij en zijn gezin “zich aan de coronamaatregelen en de geldende reisadviezen houden”. Of zijn gezin mee is gereisd, is niet bekend.

Advertentie

Persconferentie

Premier Mark Rutte riep afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie nog iedereen op om tijdens de herfstvakantie niet op vakantie te gaan. Toch lieten politieke bronnen onder meer aan de NOS weten dat de koning vrijdagmiddag in Griekenland is aangekomen. Ook is de vlag op Paleis Huis ten Bosch gestreken, wat betekent dat er geen aanwezigen zijn. Getuigen zagen het regeringstoestel eerder op de dag al vertrekken vanaf Schiphol.

De politiek reageert

Vicepremier Hugo de Jonge wist tijdens de wekelijkse persconferentie nog niets van de vakantie van de koning. “Dat is mij niet bekend”, aldus de minister.

Op dit moment kleurt Athene ‘geel’, maar hoewel de reis binnen de regels valt, reageert de Tweede Kamer geërgerd. “Juist gezien de voorbeeldfunctie die het staatshoofd heeft, had hij gehoor moeten geven aan de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk in je eigen omgeving te blijven”, zegt Kamerlid Joost Sneller van D66. Ook GroenLinks eist opheldering van minister-president Rutte: “Als de koning nu op vakantie gaat, is dat echt het verkeerde signaal aan Nederland”.