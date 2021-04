Koning Willem-Alexander heft glas op iedereen die helpt in coronatijd

Wat doen de sterren vandaag tijdens Koningsdag? De online redactie gaat scrollend de dag door en zet de leukste kiekjes van bekend Nederland op een rijtje.

Miljuschka Witzenhausen

Miljuschka Witzenhausen (35) wenst iedereen een fijne Koningsdag met een heel koninklijk kiekje.

Nicolette van Dam

Nicolette van Dam (36) en haar gezin zijn druk aan het werk bij Van Dam Brasserie, de horecazaak van Nicolette. Haar dochters helpen een handje mee en blijken twee echte horecatijgers te zijn.

Patty Brard

De plannen op Koningsdag van Patty Brard (66)? Ze gaat natuurlijk met haar moeder een oranje tompouce eten. Wij pakken er ook maar eentje bij.

Arie Boomsma

Arie Boomsma (47) viert vandaag Koninginnedag. Zijn prachtige vrouw Romy Boomsma mag vandaag namelijk 30 kaarsjes uitblazen.

Jim Bakkum

Jim Bakkum (33) geniet van het zonnetje samen met zijn gezin. “Meisjes op Koningsdag”, schrijft hij in het onderschrift.

Fred van Leer

Fred van Leer (44) deelt net zo’n koninklijk plaatje als Miljuschka.

Trijntje Oosterhuis

Trijntje Oosterhuis (48) was te gast bij radiozender 100% NL en presenteerde daar zingend het weerbericht. Zo zouden we wel vaker naar de weersvoorspellingen willen luisteren.

Britt Dekker

Naast alle vrolijke foto’s en filmpjes deelt Britt Dekker (29) nog een belangrijke mededeling: “Reed net door Amsterdam en ik weet niet wat ik zie. Denk na. In het ziekenhuis van mijn moeder in Purmerend is er een mega corona-uitbraak, zo ook onder het personeel die deels nog niet is gevaccineerd. Ik heb veel respect voor iedereen die zich aan de regels blijft houden zodat alle mensen in de zorg het weer iets rustiger krijgen en de horeca weer snel kan zijn zoals het altijd was, hoe moeilijk het soms ook is en misschien onnodig voor jezelf; doe het voor het zorgpersoneel, de horeca en mensen die op een belangrijke operatie wachten die nu uitgesteld is wegens de drukte in de ziekenhuizen.”

