Willem-Alexander openhartig tijdens staatsbezoek: "Ik heb mijn maatje gemist"

Koning Willem-Alexander heeft het afgelopen week jammer gevonden dat de koningin niet mee kon naar de Baltische staten voor de achtereenvolgende staatsbezoeken aan Letland, Estland en Litouwen. In een interview vertelt hij over zijn eerste staatsbezoek zonder de koningin.

“Het is jammer als je maatje er niet bij is”, aldus de koning tijdens een gesprek met de Nederlandse media in het Stadsmuseum van Kaunas. De koning vertelde dat hij elke dag contact heeft gehouden met Máxima, die na de begrafenis afgelopen zaterdag van haar plotseling op tragische wijze overleden zus Inés in Argentinië was achter gebleven.

Dochters

Ook had Willem-Alexander vooral veel contact met zijn dochters, die alleen thuis waren. Hij wilde voorkomen dat ze na de reis naar Buenos Aires en de uitvaart in een zwart gat zouden vallen.

