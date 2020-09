Koning Willem-Alexander wordt meestal rondgereden in een chique auto met chauffeur en is voorzien van alle mogelijke luxe die hij maar kan wensen. Toch is hij hartstikke gewoon gebleven, want vrijdagmiddag nam de koning zonder pardon de metro in onze hoofdstad Amsterdam.

Al blijkt hij het metroritje niet zómaar te hebben gemaakt.

Werkbezoek

Koning Willem-Alexander werd vrijdagmiddag gespot in de Amsterdamse Noord/Zuidlijn, die in 2018 geopend werd. Deze metrolijn loopt over een lengte van 9.7 kilometer via acht stations van Amsterdam Noord naar station Amsterdam Zuid. De koning maakte een ritje van station Europaplein naar Noord, in het kader van een werkbezoek. Bij het inchecken werd hij begroet door mevrouw Sharon Dijkstra, wethouder van de gemeente Amsterdam.