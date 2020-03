Koning Willem-Alexander: "Dit is iets waar we samen doorheen moeten"

Vrijdagavond sprak Willem-Alexander om 19.00 uur Nederland op televisie toe in verband met de coronacrisis. In zijn speech toont de koning vooral waardering voor iedereen die Nederland overeind houdt, maar biedt hij ook troost voor mensen die het zwaar hebben.

Dat de koning het volk toespreekt, is vrij uniek. De laatste keer dat hij dat deed, was (buiten zijn kersttoespraken om) na de MH17-ramp in 2014. Zijn moeder en onze voormalig koningin Beatrix sprak Nederland kort toe na de aanslag op de koninklijke familie in Apeldoorn tijdens Koningsdag in 2009.

Medeleven

“In enkele weken is ons dagelijks leven drastisch veranderd. Het coronavirus raakt ons allemaal”, begint de koning zijn toespraak. Meteen betuigt hij zijn medeleven aan alle zieken en nabestaanden van inmiddels overleden patiënten. “We denken aan u in deze moeilijke tijd.”

Willem-Alexander laat weten dat hij het vreselijk vindt dat families elkaar momenteel niet kunnen zien. “Ik begrijp uw verdriet als u uw geliefde, moeder of vader niet kunt zien. Of uw opa of oma niet kunt bezoeken in het verpleeghuis.”

Dan prijst de koning alle professionals in de zorg. “Terecht dat zij zoveel waardering uit de samenleving krijgen.” Ook is hij trots op alle experts van GGD’s en het RIVM, die onder hoge druk staan. Willem-Alexander vindt het belangrijk dat we hen ons vertrouwen blijven geven en hun aanwijzingen opvolgen.

Ook iedereen die voorkomt dat onze samenleving stilvalt, krijgt een groot compliment van de koning. “Mensen in de supermarkt, schoonmaak, ICT, kinderopvang en het openbaar vervoer: zonder u gaat het simpelweg niet. Veel dank.”

Kinderen

Vervolgens richt Willem-Alexander zich tot alle kinderen. “Ik snap goed hoe jullie je voelen. Voetbal, balletles en verjaardagsfeestjes die niet doorgaan: dat is best moeilijk.”

Laat elkaar niet in de steek

Gelukkig is er volgens de koning veel dat we kunnen doen. “Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel”, zegt hij. “Dit is iets waar we samen doorheen moeten. Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt”, drukt hij ons op het hart.

Waarschuwing van Willem-Alexander

Tot slot prijst Willem-Alexander de creativiteit van de vele spontane acties die tot stand zijn gekomen in de afgelopen dagen. “Corona maakt ongelofelijk veel daadkracht, creativiteit en medemenselijkheid los. Die eigenschappen blijven we hard nodig hebben. Nu en later, als de omstandigheden misschien nog moeilijker worden”, waarschuwt hij.

“Zolang we vasthouden aan alertheid, solidariteit en warmte, kunnen we deze crisis samen aan. 2020 wordt een jaar dat ieder van ons zich een leven lang zal herinneren. ik hoop en verwacht dat een gevoel van saamhorigheid en trots ons dwars door deze moeilijke tijd zal verbinden”, besluit hij zijn toespraak.

Hier zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima het niet over eens:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Brunopress