Koning Willem-Alexander is apetrots op zijn Máxima

Koning Willem-Alexander is apetrots op zijn vrouw, koningin Máxima. Ze zet zich al 10 jaar in als VN-gezant en combineert dit moeiteloos met het moederschap. En daar mag best even stil bij gestaan worden, laat onze koning woensdag in New York weten.

Koning Willem-Alexander is dit jaar voor de tweede keer op rij als staatshoofd bij de VN. De grootste reden? Het feit dat Maxima haar 10-jarig jubileum als VN-gezant viert. Dit meldt Vorsten.

Advertentie

Trots

Willem-Alexander vertelt dat het geluk van zijn vrouw ook zeer gunstig voor hem is. “Een gelukkige vrouw is een gelukkig leven”, grapte hij. Trots is hij zeker op koningin Máxima. “Ze heeft een heel goede balans voor haar totale werkzaamheden, zowel als koningin als hier als VN-gezant, én als moeder”, verklaart de koning.

Interessant

Hij vervolgt: “Het is ontzettend interessant en ze bereikt heel veel: 1,4 miljard mensen inmiddels in 10 jaar. Nog 1,7 miljard mensen te gaan.” Hij vertelt dat het einddoel echter nog niet bereikt is. “Er is nog veel werk om te doen. Gelukkig kan ze er nog een tijdje mee doorgaan”, aldus koning Willem-Alexander.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Vorsten. Beeld: ANP