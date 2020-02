Koningin Elizabeth al 68 jaar op de troon: zo wordt het gevierd

6 februari is een bijzondere dag voor koningin Elizabeth. De Queen zit precies 68 jaar op de troon. Een goed moment om een blik terug in de tijd te werpen én te kijken hoe de royals dit vandaag vieren.

De koningin heeft zacht uitgedrukt een turbulente tijd achter de rug, nadat Harry en Meghan hun vertrek aankondigden en haar zoon Andrew negatief in het nieuws kwam. Maar vandaag, 6 februari, is het een speciale dag voor de Queen. Een dag met een verdrietig randje, omdat het ook de sterfdag van haar vader koning George VI is. Maar het is ook de dag waarop zij centraal staat en gevierd wordt. Dat gebeurt op een bijzondere manier.

Saluutschoten werden 41 keer afgevuurd door de Kings Troop Artillery vandaag in het Londense Green Park. Dit is een bijzondere traditie. Normaal gesproken gaat het bij saluutschoten om 21 schoten, maar als het in een koninklijk park plaatsvindt, gaan er 20 extra schoten de lucht in. Bij de Tower Bridge werden donderdag 62 schoten gevuurd. Dat leverde mooie beelden op.

Ook zullen de klokken van Westminster Abbey vandaag klinken ter ere van deze bijzondere dag. De koningin trouwde in deze kerk met prins Philip en is in deze kerk tot koningin gekroond. Zelf zal Elizabeth deze dag doorbrengen in Sandringham, het huis waar haar vader overleed. Het feit dat deze dag ook de sterfdag van haar vader is, die aan longkanker stierf, maakt vandaag ook een verdrietige dag voor de koningin.

Elizabeth is op dit moment de langstzittende vorst ter wereld. Ze regeert nu 24.837 dagen en is daarmee haar zilveren, gouden, diamanten en saffieren jubileum al gepasseerd. Haar platina jubileum komt er bijna aan, dat is over 2 jaar, wanneer ze 70 jaar regeert.

In deze bijzondere video, die The Royal Family op Twitter plaatste, zien we koningin Elizabeth in 1952. Ze kreeg op 6 februari 1952, precies 68 jaar geleden dus, te horen dat haar vader koning George VI was overleden en was daarmee vanaf die dag koningin. Ze was toen 25 jaar. In de video is te zien hoe ze haar eerste taken in haar nieuwe rol uitvoerde.

#Onthisday in 1952, The Queen acceded to the throne on the death of her father King George VI. Her Majesty was in Kenya on an official Royal tour when she learnt that she had become Sovereign.

In this video, The Queen is seen on her first engagement as the Monarch. pic.twitter.com/hZ5yTgGu0M

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 6, 2020