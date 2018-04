Koningin Elizabeth laat hele andere kant van zichzelf zien in documentaire

We kennen koningin Elizabeth als een chique, wat gereserveerde dame die niet veel van zichzelf laat zien. We kunnen ons zo voorstellen dat ze ook een grappige en wat minder koninklijke kant moet hebben en dat blijkt inderdaad uit de onverwachte documentaire die ze heeft gemaakt.

Volgende week wordt er in Engeland namelijk een documentaire uitgezonden die Elizabeth samen met de bioloog Sir David Attenborough maakte. Attenborough bezocht de koningin op Buckingham Palace. Ze liepen samen door de tuinen en spraken over het beschermen van bossen, waar de koningin blijkbaar erg gepassioneerd over is. Ze spreken over het Commonwealth Canopy project van de koningin. Ook was er ruimte voor een grapje, wat we niet vaak zien bij Elizabeth. Dat zie je ook in de trailer van de documentaire.

Angelina Jolie

Ook Angelina Jolie heeft een rol in de documentaire. Zij vertelt dat ze het zeer waardeert dat de koningin zoveel geeft om de natuur. Ook prins Harry doet zijn zegje in de film. Benieuwd? De film wordt 16 april om 9 uur uitgezonden op ITV.

Bron: Elle.com. Beeld: Getty.