Bijna de hele Britse koninklijke familie was vandaag aanwezig bij de doop van prins Louis, op twee belangrijke personen na: zowel koningin Elizabeth als haar man prins Philip moeten namelijk de bijzondere plechtigheid overslaan.

Dit heeft gelukkig niks te maken met hun gezondheid, zo laat Kensington Palace in een reactie weten. Het koppel zou al enige tijd geleden hebben besloten om niet aanwezig te zijn bij de doop van hun achterkleinkind.

Belangrijke week

Hoewel Kensington Palace hier verder geen reden voor noemt, heeft het hoogstwaarschijnlijk te maken met het drukke schema van de koningin. De 92-jarige Elizabeth zal vandaag vanuit Norfolk terugreizen, om vervolgens door te reizen naar Londen, waar morgen het 100-jarig bestaan van de Royal Air Force wordt gevierd. Hierna zal Elizabeth zich waarschijnlijk gaan voorbereiden voor het bezoek van president Trump aanstaande vrijdag.

Opa en oma

Gelukkig zijn de opa en oma van Louis, prins Charles en zijn echtgenote Camilla Parker Bowles, wél aanwezig bij de doop. Net als prins Harry en Meghan Markle. De doop vindt plaats in St. James’s Palace, waar prins George (4) ook gedoopt is. Prinses Charlotte (3) is gedoopt in St. Mary Magdalene Church.

Bron: Express.co.uk. Beeld: Getty Images