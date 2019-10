Koningin Elizabeth liet de doopjurken van de prinsjes en prinsesjes verven met thee

De doopjurken van de prinsjes en prinsesjes van het Britse koningshuis werden op verzoek van koningin Elizabeth geverfd met thee. Dat staat in een boek over de koningin die geschreven werd door een van haar naaste medewerkers.

Angela Kelly, de kleermaakster van koningin Elizabeth schreef het boek The other side of the coin: the queen. Er staan een heleboel grappige anekdotes in over the queen. Zo schreven we al over het opvallende feit dat koningin Elizabeth haar pijnlijke schoenen niet zelf inloopt. Dat doet Angela namelijk voor haar, de schrijfster van het boek.

Yorkshire tea

Nu is er nog een grappige anekdote uit het boek onthuld. De doopjurkjes van zowel prins George, prinses Charlotte, prins Louis en baby Archie werden allemaal geverfd in thee. Dit wilde koningin Elizabeth. Zo kregen de jurkjes in haar ogen namelijk precies de goede kleur. Volgens Elizabeth is er ook maar 1 speciale soort thee die hiervoor gebruikt mag worden, namelijk thee van het merk Yorkshire. Dit is volgens the queen de sterkste thee en de enige die voor deze kleur kan zorgen. Nu weten we dus waar de doopjurkjes hun gelige kleur aan danken.

Geen onzin

Het boek van Angela Kelly is uniek omdat het als enige goedkeuring van de koningin heeft gekregen. De anekdotes in het boek zijn met de koningin besproken, waardoor we kunnen stellen dat het echt om de waarheid gaat.

Baby Archie in doopjurk op 6 juli 2019.

Prins George in doopjurk op 23 oktober 2013.

Prins Louis in doopjurk op 9 juli 2018.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP