Koningin Elizabeth organiseert bijzonder feest voor prins Charles

Koningin Elizabeth viert later dit jaar haar 93e verjaardag, maar toch is ze nog steeds aan het werk en zit ze ook in haar vrije tijd niet stil. Volgende maand staat er opnieuw iets bijzonders op de planning wat ze zelf georganiseerd heeft.

De koningin heeft woensdag aangekondigd dat ze bezig is om een bijzonder evenement te organiseren voor de complete koninklijke familie op 5 maart. De reden: het is dit jaar 50 jaar geleden dat prins Charles de naam Prins of Wales kreeg en officieel als troonopvolger werd gepresenteerd. Een reden voor een feestje met de hele familie. Lees: die dag zien we Harry en Meghan, die op dat moment zo’n 8 maanden zwanger is, en wellicht zelfs de kleine prins Louis samen met zijn vader en moeder.

Ceremonie

Op 1 juli 1969 kreeg prins Charles de titel Prince of Wales. Die ceremonie werd destijds door miljoenen mensen bekeken. Inmiddels zijn die cijfers niets meer vergeleken met de kijkcijfers van de bruiloft van William en Harry, maar toch geeft het wel aan dat zo’n ceremonie een belangrijk moment is voor de prins, zijn familie en de Britten. Hoe de viering van dit jubileum eruit gaat zien, is nog niet bekend. Maar het beloofd weer een mooi feest te worden. Mét hopelijk zo’n fijn familiekiekje als deze:



Bron: Purewow.com. Beeld: Getty.