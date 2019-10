Heeft prins Harry nu ook onenigheid met koningin Elizabeth?

Onlangs werd bekendgemaakt dat prins Harry en prins William niet veel contact meer met elkaar hebben. De Hertog van Sussex gaf in een openhartig interview toe dat er spanningen tussen hem en zijn broer zijn.

Nu lijkt het erop dat Harry ook mot met zijn oma, koningin Elizabeth heeft.

Britse media melden namelijk dat de koningin foto’s van prins Harry en Meghan Markle uit haar woonkamer verwijderd heeft.

Foto

In recent opgedoken foto’s is te zien dat de trouwfoto van prins Harry en Meghan Markle niet langer tussen de fotocollectie van koningin Elizabeth staat. Dit terwijl het daar nog wél stond toen journalist Boris Johnson in juli Buckingham Palace bezocht, wat duidelijk te zien is op foto’s van de ontmoeting tussen hem en Elizabeth.

Spanningen

Dinsdag verschenen er opnieuw foto’s op internet van dezelfde ruimte, toen iemand anders het paleis bezocht. Op deze foto staat ook hetzelfde bijzettafeltje, maar toch is journalisten iets opgevallen. Want de trouwfoto van Harry en Meghan staat niet langer op het tafeltje. Duidt dit op nog meer spanningen in de koninklijke familie? De Britse pers denkt van wel.

Timing

De andere foto’s van Elizabeths familieleden prijken namelijk nog wel allemaal op de bijzettafeltjes. Ondanks het feit dat de koninklijke familie de foto’s wel vaker op een andere plek zet, vindt de Britse pers de timing enigszins opmerkelijk. Maar of het verplaatsen van de trouwfoto écht wijst op nog meer spanningen binnen het koningshuis, is niet bevestigd.

Bron: RTL Nieuws. Mirror. Beeld: ANP