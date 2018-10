Koningin Elizabeth nodigt verrassende gast uit voor staatsbanket

Vanavond komen Willem-Alexander en Máxima aan in Londen voor het officiele staatsbezoek aan Engeland. Morgen begint het bezoek echt en staat ook het staatsbanket op het programma.

Koningin Elizabeth heeft morgenavond in de balzaal van Buckingham Palace een staatsbanket voor koningin Willem-Alexander en Máxima georganiseerd. In de zaal is plek voor 170 gasten dus naast het koningspaar verwacht de koningin ook andere gasten. Zo heeft ze ook prinses Mabel uitgenodigd voor het staatsbanket. Mabel woont in Londen met haar twee dochters, dus ze hoeft er in ieder geval niet lang voor te reizen. Wie weet gaan de koning en koningin ook nog even langs hun nichtjes nu ze toch in de buurt zijn.

William en Kate

Naast prinses Mabel zullen ook prins William en Kate aanwezig zijn op Buckingham Palace. Het belooft dus een mooie avond te worden in Londen.

