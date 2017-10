Waarom koningin Elizabeth alleen op déze dag contant geld bij zich heeft

Aan de linkerarm van de Britse koningin Elizabeth bungelt haast permanent een handtas. Over de inhoud zijn veel theorieën.

Eén ding weten royaltydeskundigen nu zeker: de koningin draagt in ieder geval één keer per week cash geld mee in dat tasje. En dat is op zondag.

In bovenstaande video zie je hoe Queen Elizabeth eruit zag toen ze 21 jaar oud was.

Vlekkeloze briefjes

Waarom? De christelijke koningin geeft graag een donatie in de kerk. Naar verluidt laat ze haar butlers de 5 en 10 pond-briefjes zelfs strijken. Want ja, dit staat wel zo mooi: een gladgestreken geldbriefje uit de hand van hare majesteit.

Hoesttabletten

Naast geld, lijken de royalexperts er ook steeds meer over uit wat Elizabeth bij ieder bezoek meeneemt in haar tasje, dat doorgaans van haar favoriete Britse merk Launer is. Vaste prik zouden onder meer een lippenstift, spiegeltje, leesbril, vulpen en hoesttabletten met muntsmaak zijn.

Bron: The Sun. Beeld: Brunopress