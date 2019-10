Opvallend: Koningin Elizabeth loopt haar pijnlijke schoenen niet zelf in

We zijn er stiekem een beetje jaloers op: koningin Elizabeth heeft iemand in dienst om haar pijnlijke schoenen voor haar in te lopen. Dat wordt beschreven in een boek dat over the queen gaat.

Angela Kelly, de kleermaakster van koningin Elizabeth schreef het boek The other side of the coin: the queen. Daarin onthult ze dat zijzelf degene is die de schoenen inloopt: “Zoals is beschreven in de pers, loopt een dienaar de schoenen van Hare Majesteit in om ervoor te zorgen dat ze comfortabel zijn en dat ze altijd klaar is om te gaan. En ja, ik ben die dienaar.”

Normaalste zaak van de wereld

Dit vindt Angela helemaal geen gekke taak: “De koningin heeft erg weinig privé-momenten en dus ook geen tijd om haar schoenen in te lopen. En aangezien we dezelfde schoenmaat hebben, is dit de meest logische oplossing.” Ontwerper Stewart Parvin is degene die 2 jaar geleden al aan de pers liet weten dat Elizabeth hier iemand voor heeft. Ook hij kijkt hier niet gek van op: “Ze heeft inderdaad iemand om ze te dragen. Ze kan nooit zeggen: ‘Oh, ik voel me oncomfortabel, ik kan niet verder lopen.’ Ze heeft het recht om de schoenen door iemand te laten inlopen.”

Olympische Spelen

Dit is niet het enige grappige feitje dat Angela in haar boek onthult. Zo staat er ook een anekdote in over de Olympische Spelen in 2012. De koningin wilde destijds per se iets zeggen in het promotiefilmpje van het sportevenement. In het filmpje was te zien hoe een dubbelganger van Koningin Elizabeth samen met James Bond uit een helikopter springt om met parachute in het stadion te landen. Elizabeth wilde graag de woorden ‘Good evening, Mr. Bond’ in het filmpje zeggen.

Diadeem

Pijn is niet fijn, denkt de koningin. Niet gek dat ze niet op pijnlijke schoenen wil lopen. Maar ze heeft ook een slimme truc voor een andere pijnlijke accessoire bedacht, namelijk: haar diadeem. Wat haar oplossing is, zie je in deze video:

Bron: AD. Beeld: ANP