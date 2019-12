Dit zijn 5 dingen die koningin Elizabeth iédere Kerst doet

De Engelsen zijn dol op hun tradities. Je begrijpt dat koningin Elizabeth en de familie Kerst niet vieren in onesies met een stapel zoete kerstfilms en afhaalchinees.

De kerstrituelen van de koningin zijn onthuld in de documentaire Inside Sandringham: Holidaying with the queen. En nee: daar komt geen gourmetstel of kaasfondue bij kijken.

1. De familie opent de cadeaus op kerstavond

Niet heel vreemd: veel gezinnen vieren kerstavond met cadeaus. Het is een traditie die uit Duitsland is overgewaaid. Voor de koninklijke familie is dit het moment waarop de festiviteiten echt beginnen. Prins William en Kate doen het trouwens net iets anders: hun kinderen moeten wachten tot kerstdag met het uitpakken van de cadeautjes.

2. De koningin trapt af met een martini

Ook als je een Britse royal bent, hoort een borrel bij de kerst. Koningin Elizabeths favoriete neut is niet de meest voor de hand liggende optie. Zij proost op kerstavond het liefst met een glas martini. Prins Philip is overigens geen fan van sterke drank. Hij pimpelt het liefst met een biertje.

3. De royals zijn dol op uitbundige kerstversiering

Ingetogen? Dat is aan Elizabeth en consorten niet besteed. Het huis wordt versierd met frutsels, klatergoud en gekleurde lichtjes. Overigens ondertekent de koningin alle kerstkaarten hoogstpersoonlijk – zónder stempels. Al het personeel en de vrienden kunnen rekenen op zo’n koninklijke kaart.

4. Prins Philip heeft zijn eigen traditie

Wat er ook gebeurt, één ding is zeker: prins Philip hangt eigenhandig een gouden ster in de piek van de boom. Dat zal hij ook de rest van zijn leven blijven doen. De kleinkinderen komen in ieder geval niet met hun knuistjes in de buurt van Philips ster. Zij mogen wel hun eigen decoratie in de boom hangen – zo is hun overgrootvader dan wel weer.

5. Kerstdag begint met een buffet

Tijdens Kerst zelf (die in Engeland in tegenstelling tot bij ons maar één dag duurt) volgt de familie een strakke programmering. Daarom beginnen ze de dag met een stevige bodem die ze leggen met een overdadig ontbijtbuffet. Daarna toogt de familie naar de kerk om vervolgens te zitten voor de kerstlunch. Vervolgens kijken ze met z’n allen om 15.00 uur naar de kerstspeech van de koningin.

“We denken allemaal dat het er heel formeel aan toe gaat, maar de familie heeft net als wij een heel ontspannen tijd”, verzekert royaltywatcher Richard Kay. Dan hopen we maar dat ze ’s avonds gezellig met elkaar op de bank uitbuiken.

Bron: Red.co.uk. Beeld: ANP