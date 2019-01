Dít is waarom koningin Elizabeth haar kerstversiering een maand langer laat hangen

De meesten van ons ruimen de kerstboom en bijbehorende versiering na oud en nieuw op, of in ieder geval na Driekoningen. Koningin Elizabeth niet: zij laat de versiering altijd tot 6 februari hangen.

En heeft daar een bijzonder sentimentele reden voor.

Haar vader

Het is namelijk de overlijdensdag van haar vader, koning George VI. Hij overleed op 6 februari 1952 in Sandringham House, het landhuis waar het gezin jaarlijks kerst vierde. Sindsdien pakt de koningin ieder jaar vlak voor kerst de trein naar het landhuis. Geloof het of niet, maar ze stapt gewoon in een publieke trein. Wat ze wel doet is een hele wagon voor zichzelf boeken. Geef haar eens ongelijk. Volgens Hello! blijft de koningin tot 6 februari in Sandringham om daar het overlijden van haar vader te gedenken.

Herdenken

Om die reden blijft de kerstversiering in Sandringham dus hangen tot de koningin en prins Philip op 7 februari weer terugkeren naar Buckingham Palace. Daar moet wel bij gezegd worden dat de versiering in het landhuis minder feestelijk en uitbundig is dan de jaarlijkse versiering op Windsor Castle and Buckingham Palace. Uitbundig of niet, het is een bijzondere traditie en een mooie manier om een dierbare te herdenken.

Koningin Elizabeth en prins Philip.



Elizabeth (links), vader George en zus Margaret.

