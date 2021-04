Zó bracht koningin Elizabeth de allerlaatste ode aan haar prins Philip

Noa Vahle, de 21-jarige dochter van Linda de Mol, siert de cover van haar moeders tijdschrift. Ze vertelt in het bijbehorende interview openhartig hoe het is om zo’n bekende televisievrouw als moeder te hebben en blikt terug op de scheiding van haar ouders.

Noa Vahle is de dochter van Linda de Mol en haar ex-man Sander Vahle. Samen kregen ze ook nog een zoon, de inmiddels 24-jarige Julian.

Aan tijdschrift Linda. vertelt Noa Vahle dat ze haar moeder voornamelijk heel lief vindt. “Ze is altijd bezig met haar familie en is heel erg zorgzaam, ook nu mijn broer en ik al een paar jaar uit huis zijn.” Haar moeders humor kan ze ook erg waarderen. “Je kunt erg met mijn moeder lachen. Daarbij vind ik haar sterk. Ze is heel onafhankelijk en straalt dat ook uit.”

Scheiding

Ook blikt ze terug op de scheiding van haar ouders. “Als ik er nu aan terugdenk, hebben we mama onbewust weleens pijn gedaan”, herinnert ze zich. “Bij papa mochten we pizza eten, maar zij kookte elke dag groenten. Dus dan zeiden we: ‘Nou, bij papa hoeven we die niet.'”

Hechte band

Noa vervolgt: “Ze zeggen dat je als kind naar de ouder toetrekt die het meest verdriet heeft. Ons gezin viel uit elkaar, maar omdat wij bij mama bleven wonen, werden we ook ontzettend hecht samen.” Dat haar moeder alweer jaren gelukkig is met toetsenist en componist Jeroen Rietbergen vindt ze geweldig. “Hij is degene die ons gezin weer compleet heeft gemaakt”, besluit de blondine.

