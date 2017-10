Geloof het of niet: koningin Elizabeth heeft haar eigen McDonald's

Koningin Elizabeth heeft iets waar menig kind alleen maar van kan dromen: een eigen McDonald’s. Dat betekent dat ze, in theorie, ongelimiteerd in de ballenbak kan ravotten en Happy Meals kan eten.

Het pand waar de betreffende McDonald’s in huist is bezit van The Crown Estate, het vastgoedbedrijf van de Britse koninklijke familie. Het filiaal bevindt zich net buiten Londen in het Banbury Gateway Shopping park. Natuurlijk is de McDonald’s in kwestie voorzien van WiFi, bedieningsservice, digitale bestelpalen en oplaadstations voor telefoons.

Dieet

Zie je d’r al zitten, achter een Big Mac? Je zal het moeten doen met een groot inlevingsvermogen, want de kans dat je de Britse koningin daar daadwerkelijk in een burger ziet happen, is vrijwel nihil. Ze volgt een strikt dieet waarbij fastfood uit den boze is. Dan is de lol van een eigen McDonald’s er wel een beetje af, hè?

Ook onze Máxima zal je niet snel aantreffen bij de Mac. Libelle’s Chanan probeerde een maand lang haar dieet:

Bron: Harper’s Bazaar. Beeld: ANP