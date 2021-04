‘Koningin Elizabeth vertelde Meghan dat ze door kon gaan met acteren’

Goed nieuws: vanaf deze maand worden er pilot-evenementen gehouden om te kijken hoe deze coronaproof kunnen worden georganiseerd. Denk hierbij aan voetbalwedstrijden, festivals, een theatervoorstelling of een bezoekje aan het museum.

Mensen die ergens naartoe willen, moeten een testbewijs laten zien waaruit blijkt dat ze niet zijn besmet met het coronavirus. Deze gratis test moet bij voorkeur binnen 24 uur voor toegang worden afgenomen.

Keukenhof en theater

Er wordt deze maand op verschillende locaties getest. Zo mogen er bij een Eredivisiewedstrijd tussen PSV en FC Groningen in Eindhoven 4000 mensen aanwezig zijn. Bij voorstellingen in de Nationale Opera & Ballet zijn 1600 mensen welkom en in de Keukenhof en Artis is er op meerdere dagen plek voor 5000 mensen. Ook casino’s en speelhallen in het hele land werken mee aan het onderzoek en openen daarvoor hun deuren.