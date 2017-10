Zó vieren koningin Elizabeth en prins Philip hun 70ste trouwdag

Volgende maand vieren Queen Elizabeth en prins Philip hun 70ste trouwdag. Zo’n jubileum vraagt natuurlijk om een feestje, maar toch houden ze het klein.

Op 20 november 1947 trouwden Elizabeth en Philip in de Westminster Abbey in Londen. Ze zijn het eerste stel in de koninklijke familie dat zolang getrouwd is. Dat gaan ze niet vieren met een groot evenement, maar gewoon klein met familie.

Etentje

Een woordvoerder van Buckingham Palace vertelde aan Harper’s Bazaar dat ze een etentje organiseren op Windsor Castle voor goede vrienden en familie. Omdat ze hun 50e en 60e trouwdag al groots hebben gevierd, hebben ze het idee dat ze dat niet meer kunnen overtreffen. Lijkt ons ook een prima feestje voor een stel van 91 en 96 jaar oud.

Bron: Countrylivingco.uk. Beeld: Getty.