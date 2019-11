Zo zag koningin Elizabeth er 72 jaar geleden uit op haar trouwdag

Op 20 november is het 72 jaar geleden dat de Britse koningin Elizabeth (93) in huwelijksbootje stapte met prins Philip (98). De twee zijn inmiddels allebei de 90 jaar gepasseerd, maar kunnen zich deze dag vast nog goed herinneren.

Koningin Elizabeth en prins Philip gaven elkaar op 20 november 1947 het ja-woord in de Westminster Abbey in Londen. Philip vroeg een jaar eerder al om de hand van Elizabeth bij haar vader George VI, maar kreeg van hem pas toestemming als ze 21 jaar oud zou zijn.

Kinderen en kleinkinderen

Een jaar later was daar de grote dag waarop ze officieel man en vrouw werden. In november 1948 kregen ze hun eerste zoon Charles en dochter Anne (1950) en zoons Andrew (1960) en Edward (1964) volgden. Inmiddels hebben ze daar 8 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen bij.

Zo zag het koninklijke paar eruit op hun grote dag:

Bron: Blauw Bloed. Beeld: Getty