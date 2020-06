Zo viert koningin Elizabeth haar verjaardag in coronatijd

Koningin Elizabet viert zaterdag haar 94e verjaardag. Die gaat dit jaar vanwege het coronavirus niet gepaard met een grote parade in het centrum van Londen. Toch maakte de koningin er een fijne dag van met een mooie ceremonie.

Koningin Elizabeth werd geboren op 21 april. Toch viert ze ieder jaar haar verjaardag op de 2e zaterdag van juni. Normaalgesproken wordt dat groot aangepakt. De viering, die Trooping the colour heet trekt normaalgesproken duizenden mensen. Slechts 1 keer eerder kon het niet doorgaan vanwege een treinstaking. Daar komt dit jaar een aangepaste viering bij vanwege het coronavirus.

Geen familie

De aangepaste festiviteiten vonden plaats op het land van Windsor Castle. Elizabeth verblijft vanwege het coronavirus al enkele maanden op het landgoed daar, samen met haar man Philip. Hij was echter niet aanwezig tijdens haar verjaardagsviering, net als andere leden van het Britse koningshuis. Toch werd het een mooie dag voor Elizabeth. Zo laten de foto’s van haar verjaardag een lachende koningin zien op een zonovergoten landgoed. Daar werd een kleinschalige militaire ceremonie gehouden voor de jarige koningin.

