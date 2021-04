Martien Meiland (59) en Britt Dekker (29) zitten samen in het panel van het SBS-programma Wie van de drie. De twee bereiden zich alleen altijd zó goed voor dat ze al een aantal keer een boze mail hebben ontvangen van SBS. Dat vertelt Martien in de laatste aflevering van Chateau Meiland.

Wie van de drie is een tv-quiz waar drie mensen op het podium zich voordoen als dezelfde persoon. Het vierkoppige panel – dat verder bestaat uit Ryanne van Dorst en Najib Amhali – moet proberen te achterhalen wie van de drie nu echt de persoon in kwestie is. Dat doen ze door vragen te stellen over het beroep of talent van de kandidaten.

Vragen controleren

Britt en Martien vormen een duo. Britt vertelt: “Wij krijgen dus altijd op ons fl*kker omdat we ons te goed voorbereiden. We mogen dus niet meer googelen en nu is Martien als een kleuter apart geroepen. Moest hij op een bankje zitten en al zijn vragen laten controleren.”