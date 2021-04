Koningin Elizabeth voor het eerst weer aan het werk sinds uitvaart prins Philip

Koningin Elizabeth is dinsdag voor het eerst weer aan het werk gegaan. Ze had een online meeting met onder anderen de ambassadeur van Letland. Dit was haar eerste officiële verplichting sinds de uitvaart van prins Philip op 17 april.

De rouwperiode van de Britse koninklijke familie na het overlijden van prins Philip op 9 april liep afgelopen vrijdag af. Sommige leden hadden in die periode wel afspraken staan, maar dat waren belangrijke verplichtingen die niet ongepast zijn in een rouwperiode.

Ceremonie

De koningin had voor de uitvaart al eens een keer gewerkt. Vier dagen na de dood van haar echtgenoot was ze aanwezig bij een ceremonie. Prins Philip is op 99-jarige leeftijd overleden. Op 10 juni zou hij 100 jaar zijn geworden.

Bron: Telegraaf. Beeld: Brunopress.