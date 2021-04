Deense koningin Margrethe haalt woede op de hals om bontjas

De Deense koningin Margrethe (80) heeft zichzelf dit paasweekend niet populair gemaakt. Ze droeg een bontjas naar een paasdienst en daar zijn de Denen woest over.

De vorstin vierde Pasen dit jaar door zondag naar een paasdienst in de kathedraal van Aarhus te gaan. Met haar outfit sloeg ze de plank flink mis.

Koningin Margrethe viert Pasen

Op Instagram plaatst het Deense koningshuis een aantal kiekjes van de paasviering van de koningin. Ze schrijven hierbij: “Het is eerste paasdag en voor deze gelegenheid was Hare Majesteit de Koningin vandaag op hoogmis in de kathedraal van Aarhus, waar de koninklijke biechtvader en bisschop van het bisdom van Aarhus de paasdienst organiseerde. Vanwege de huidige coronamaatregelen duurde de mis slechts 30 minuten. Bovendien was er geen communie of gezang.”