Koningin Mathilde van België openhartig over boek dat haar leven veranderde

We kunnen ons misschien niet voorstellen dat ze tijd hebben om rustig op de bank te zitten lezen, maar zelfs de koningin van België vindt daar tijd voor. Ze houdt erg van lezen en dit boek maakte veel indruk.

Haar interesse voor literatuur heeft koningin Mathilde van haar vader en vrienden. Ze zet zich ieder jaar dan ook in voor de Voorleesweek en steunt regelmatig auteurs. Aan VRT vertelde de koningin welke boeken haar favorieten zijn. Wij kozen er eentje uit.

Cultuur

“Boeken zijn pure ontspanning. Als ik tijd heb tijdens lange vluchten, zonder telefoontjes en zonder mails, lees ik. Boeken maken deel uit van een cultuur, je leert de mensen kennen. Toen ik trouwde met Filip, wilde ik de Vlaamse cultuur leren kennen. Ik heb écht de tijd genomen om mij te verdiepen in de Vlaamse literatuur”, vertelde Mathilde tegen VRT.

Mazzel tov

Op nummer 1 in haar favorieten lijstje staat het boek ‘Mazzel tov’ van Margot Vanderstraeten, een verhaal over een kritische Vlaamse studente die de kinderen van een orthodox-joods gezin begeleidt bij hun huiswerk in Antwerpen. Via de kinderen krijgt de vrouw toegang tot de gesloten joods-orthodoxe wereld en krijgt het gezin toegang tot haar wereld. Mathilde zegt daarover: “Een boek dat me diep getroffen heeft. Wauw! Ik heb me levendig kunnen inbeelden wat de studente van 23 jaar beleefde, want toen ik even oud was als zij was ik logopediste en ging veel om met gezinnen. Het moet zó moeilijk geweest zijn voor haar om te belanden in een familie met andere tradities. Maar ze stelt zich open en leert de joodse gemeenschap appreciëren. Ze houdt nadien nog contact met de kinderen, komt naar hun huwelijk en bezoekt de zoon in Israël. Die intense band tussen haar en de kinderen van het gezin… ik heb dat ook gehad met mijn leerlingen en de gezinnen.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: VRT.be. Beeld: Getty.