Koningin Mathilde van België zet trend met matchende mondkapjes

De coronamaatregelen gelden ook voor leden van de koningshuizen. Een mondkapje dragen is dus zelfs voor mensen met koninklijk bloed verplicht. Maar dat je een mondkapje ook op een modieuze manier kunt dragen, bewijst koningin Mathilde van België. Ze matcht de mondbescherming namelijk met haar kleding.

Zullen anderen haar modieuze voorbeeld volgen?

Kunstbezoek

Dit jaar staat België in het teken van kunstenaar Van Eyck, en dus wordt er extra aandacht gevestigd op het werk van de schilder. Donderdag maakte de Vlaamse koningin Mathilde dan ook haar opwachting in het Groeningemuseum in Brugge, waar ze een rondleiding kreeg langs de expositie over zijn leven, ‘Van Eyck in Bruges’ genaamd.