Er komt een leeftijd dat het kroost hun vleugels uitslaat en in de grote stad gaat wonen. Of dat nu is om te studeren, om dicht bij hun eerste baan te wonen of gewoonweg omdat ze een eigen plekje willen: het is en blijft een moeilijk moment als moeder.

Zo ook voor de royals. De Belgische koningin Mathilde liet weten dat het wel even wennen is in het paleis, nu kroonprinses Elisabeth (16) in het buitenland studeert.

Wales

De prinses verruilde namelijk een aantal weken geleden het paleis in België voor het United World College Atlantic in Groot-Brittanië, dezelfde school waar Willem-Alexander in de jaren tachtig studeerde. Daar zal de kroonprinses de komende twee jaar hard studeren om in 2020 het Internationale Baccalauréat te behalen. Het hele schooljaar verblijft Elisabeth in het internationale internaat, en dus komt ze alleen met de schoolvakanties naar huis – ofwel thuisthuis zoals de studenten het noemen.

Aanpassen

Dus ook tijdens de herdenkingsmis voor koning Boudewijn in Laken afgelopen weekend ontbrak de kroonprinses. De moeder werd daar gevraagd hoe ze het momenteel stelt in het paleis zonder Elisabeth: “Goed, heel goed, dank u!”, beantwoordt de koningin verrast. “Maar het is wel even aanpassen voor ons, hè?”, vraagt ze verwachtingsvol aan zonen Gabriël en Emmanuel en dochter Eléonore. Maar daar lijkt ze – zoals dat vaak gaat tussen zussen en broers – geen antwoord op te krijgen.

Prinses Elisabeth (16) stelt het “goed, heel goed” op haar nieuwe school in Wales, waar ze twee weken geleden begon, aldus koningin Mathilde. “Het is even aanpassen voor ons”, zegt de mama over het gemis op het thuisfront. Video opgenomen na de dankmis voor koning Boudewijn. pic.twitter.com/kF1jegTAxQ — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) 8 september 2018

