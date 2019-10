Koningin Máxima draagt tijdens staatsbezoek India op één dag 3 prachtige outfits

Op de derde dag van het staatsbezoek aan India toverde koningin Máxima maar liefst drie verschillende outfits uit haar koffer. ‘S ochtends en ’s middags koos ze voor een blauwe outfit, maar ’s avonds pakte ze pas echt uit.

Koning Willem Alexander en koningin Máxima hadden woensdag verschillende bezoeken in de Indiase stad Mumbai op het programma staan. Voor het ochtend- en middagprogramma droeg Máxima al twee prachtige blauwe jurken van Natan en Sandro Paris. Maar ’s avonds pakte ze al helemaal uit. De dag sloten ze af met het Ontvangst Nederlandse Gemeenschap waar ze spreken met Nederlanders die in India wonen. Voor deze gelegenheid koos onze koningin voor een chique perzikkleurige jurk.

Welke van de 3 jurken vind jij het mooist?

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima in Taj Mahal Hotel Mumbai waar de Nederlanders in India worden ontvangen. Derde outfit van de dag! #nlindia pic.twitter.com/BVaIRCTMyy

King Willem-Alexander and Queen Máxima @koninklijkhuis met with the Dutch community based in India #NLINDIA pic.twitter.com/HjdGqfPqc0

— NL Consulate Mumbai (@NLinMumbai) October 16, 2019