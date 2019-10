Eindelijk: koningin Máxima vertelt wat ze van de baard van haar man vindt

Koningin Máxima heeft zich voor het eerst tegenover de pers uitgelaten over de baard van haar man, koning Willem-Alexander. De koningin is heel enthousiast over zijn nieuwe look: “Het staat hem heel goed.”

De koning en de koningin waren op 5-daags staatsbezoek in India. Aan het eind van dit bezoek stonden zij de pers te woord.

Kriebelig

Wat de koning zelf te zeggen had over zijn baard? Het heeft zo z’n voor- en nadelen, vertelt hij: “Het is nogal kriebelig. Het kost wel minder tijd bij het scheren.” Wanneer hem gevraagd wordt hoelang de baard nog blijft, zegt hij: “Totdat hij eraf is, blijft hij staan.”

Máxima bepaalt

De mening van zijn vrouw is zeker van belang voor de koning. Ook wat betreft het laten staan van zijn baard, telt Máxima’s oordeel. De koning legt uit: “U denkt toch niet dat ik een baard zou laten staan als mijn vrouw hem niet mooi zou vinden?”

Persgesprek

Tijdens het gesprek met de pers kwamen er ook serieuzere zaken aan bod. Zo sprak de koning over het stikstofprobleem in ons land, wat hij een ‘grote uitdaging’ noemt. Ook sprak het koningspaar over het door haar vader ontvoerde meisje Insiya. “Hartverscheurend voor een moeder om zo lang haar dochter te missen”, aldus de koning. Ook Máxima zegt het zich niet voor te kunnen stellen om zo lang zonder je dochter te moeten leven.

Bron: AD. Beeld: ANP